ليلة_الأبطال - ريال مدريد بدون دفاعه وجيمس ورودريجيز أمام مالمو

(إفي): قرر رافائيل بينيتث المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني عدم استدعاء المصابين جيمس رودريجيز وسرخيو راموس لقائمة مباراته غدا الأربعاء أمام مالمو السويدي ضمن منافسات دوري الأبطال الأوروبي لكرة القدم.

وأبقى الريال على راموس ورودريجز في إسبانيا لكي يتمكن من الاعتماد عليهما في لقاء الدربي أمام أتليتكو يوم الأحد المقبل في الجولة السابعة من الليجا.

ويستمر غياب جاريث بيل.

ويعاني الفريق الملكي أيضا من إصابة لاعبيه البرازيلي دانيلو والبرتغالي بيبي، وكلاهما أمامه نحو أسبوع ونصف للعودة إلى اللعب.

وانضم خيسي رودريجز إلى قائمة الـ20 لاعبا التي استدعاها بينيتث لمواجهة مالمو على أرضه.

وشملت القائمة لاعب الوسط ماركوس يورينتي والمهاجم بورخا مايورال من الفريق الرديف.

وضمت القائمة: كيلور نافاس وكيكو كاسيا وروبن يانييث، وداني كارباخال وألفارو أربيلوا ورافائيل فاران وناتشو فرنانديز ومارسيلو، وكارلوس هنريكي كاسيميرو وتوني كروس وماركوس يورينتي ولوكا مودريتش وماتيو كوفاسيتش وإسكو ودينيس تشيريشيف، وخيسي رودريجز ولوكاس فاسكيز وكريستيانو رونالدو وكريم بنزيمة وبورخا مايورال.