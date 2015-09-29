انطلاق عروض باريس تحت شعار "باريس تحب الموضة"

تنطلق اليوم عروض باريس للأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2016 تحت شعار "باريس تحب الموضة"، هذا الشعار الذي سيعلق على جداريات معظم شوارع باريس وأحياءها طوال أيام العروض.

من المنتظر أن يزور باريس حوالى خمسة ألاف زائر لحضور واحد وتسعون عرضاً خلال تسعة أيام كاملة، إضافة الى عشرات العروض التي ستنظم خارج البرنامج الرسمي من قبل مصممين شباب يمثلون أكثر من أربعة وعشرين جنسية مختلفة. وهذا يعكس التنوع الثقافي والانفتاح نحو الآخر والجهود التي تبذلها باريس كل سنة لفتح ذراعيها واسعاً لكل التوجهات الثقافية التي تعكسها الموضة، ولكي تبقى دائماً عاصمة الموضة دون منازع.

من المنتظر أن يدخل البرنامج الرسمي عدد من المصممين الشباب، وعودة دور أخرى غابت عن منصات العروض خلال سنوات، منها دار "كوريج" Courréges والمصممة الأسترالية "كيم ألري" Kym Ellery التي حازت على جائزة "وول مارك اورارد" Woolmark Awards سنة 2010.

سيفتتح العروض اليوم عدد من المصممين الجدد الذين يتميزون بموهبة كبيرة من بينهم المصمم "ألتو" Aalto ودار "نيهيرا" Nehera و"كريستال كوشير" التي سبق لها وأن تعاملت مع دور أزياء معروفة منها "دري فان نوتن" و"بوتيغا فانيتا" والمصمم الجورجي "ديمنا غفاساليا " Demna Gvasaliaالذي حاز مؤخراً على جائزة الموضة التي تنظمها مجموعة "أل في أش أم"، وكذلك عروض دور أخرى برهن مصمموها غلى موهبتهم من بينهم، باسكال ميليه، أنطوني فاكاريلو، لوسيان بيلافينيه وجاكميس.