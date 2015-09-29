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"جيورجيو أرماني" يختتم أسبوع ميلانو للموضة بمجموعة مُذهلة!

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"جيورجيو أرماني" يختتم أسبوع ميلانو للموضة بمجموعة مُذهلة! "جيورجيو أرماني" يختتم أسبوع ميلانو للموضة بمجموعة مُذهلة!

الثلاثاء 29-09-2015 14:08

هذا العام يعتبر الأهم بالنسبة للدار الإيطالية الشهيرة "جيورجيو أرماني" Giorgio Armani حيث احتفلت بعيدها الأربعين، كما احتفل مؤسسها بعيده الواحد والثمانين، وقد أقام السيد "أرماني" Armani مؤتمر صحفي سبق تقديمه للمجموعة -التي اختتم بها اسبوع الموضة في ميلانو- احتفالاً بالكتاب الذي نشره عن حياته العائلية الخاصة، وعرض من خلاله مجموعة من الصور الشخصية من أيام الطفولة حتى اليوم.
وفي عرض أزياء ربيع وصيف 2016 تابعت الدار احتفالتها حيث قدمت إحدى أجمل مجموعاتها، التي ركزّت فيها على اللون الأحمر وقدمته بطريقة راقية وهادئة. والمجموعة بشكل عام كانت انسيابية تناغمت مع بعضها البعض بشكل رائع حيث بدأت بمجموعة من السروايل العريضة، لتأتي من بعدها السروال القصيرة وفساتين الكوكتيل الناعمة مع السترات الخفيفة، ومن ثم الفساتين الطويلة الرسمية.
لوحة الألوان تدرجت بين الأحمر، الرمادي، الأبيض، الأزرق، والزهري مع أقمشة لامعة بدت وكأنها مبلولة بالمياه الصافية.
جمعنا اليوم أجمل القطع من هذه المجموعة شاهديها هنا وأخبرينا رأيك بها.

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سيدتي