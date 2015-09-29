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"سيدتي نت" يكشف لك سر أنوثة النجمات!

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"سيدتي نت" يكشف لك سر أنوثة النجمات! "سيدتي نت" يكشف لك سر أنوثة النجمات!

الثلاثاء 29-09-2015 14:44

من المعروف عن النجمات أنهن يسعين، بشكل دائم، للظهور بأجمل وأرقى الإطلالات، لا سيما على السجادة الحمراء. ولهذا، يستعن بمنسقات ملابس وخبيرات مظهر لمساعدتهن في ذلك. ومن أكثر الأمور التي يهتممن لها هي الأنوثة، فبالإضافة إلى الأناقة، على إطلالاتهن أن تكون جذّابة وأنثوية، فما هو السر يا ترى؟
بمُجرد أن تختار أي امرأة فستاناً يناسبها ويناسب قوامها، تبدو على الفور علامات الأنوثة عليها بشكل كبير، غير أن هنالك تصميمات تُبرز هذا الجانب أكثر من أُخرى، ولعل أهمها تصاميم الأكتاف المكشوفة، والسبب أن الأكتاف هي القسم الأنحف لدى أغلب النساء، وبارتداء فساتين تُبرزها فإننا نسلط الضوء على أجمل جزء من الجسم، ونبعد الأنظار عن أي عيب في القوام، وخاصة إن قمنا بتزيين أعناقنا بعقود كبيرة أو اخترنا معها أقراطاً مميزة.
ومن النجمات اللواتي يعشقن تصاميم الأكتاف المكشوفة "ديان كروغر" Diane Kruger التي رأيناها في فستان من "بوس" Boss، كما النجمة الشابة "ساره هايلاند" Sarah Hyland التي اختارت فستاناً رائعاً من "زاك بوزن" Zac Posen. وأيضاً الممثلة الفرنسية الجميلة "ماريون كوتيارد" Marion Cotillard إذ اختارت فستاناً من "ديور" Dior باللونين الأسود والأبيض. وقد رأينا سابقاً الممثلة الصينية العالمية "فان بينغ بينغ" Fan Binbing في فستان فخم ورائع من "رالف أند روسو" Ralph&Russo. وغيرهن كثيرات.
إذاً، في حال رغبت الحصول على إطلالات بالغة الأنوثة في السهرات،

اختاري الفساتين مكشوفة الأكتاف، واستوحي من نجمتك المفضلة أجمل الإطلالات.

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سيدتي