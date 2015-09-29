10 حقائب نسائية فاخرة من أكثر الحقائب انتشارًا حول العالم

تتجدد اتجاهات الحقائب النسائية في كل موسم، وتقدم دور الأزياء الفاخرة تصاميم متنوعة من الحقائب الجديدة التي تزيد من حيرتك في كل مرة أردت فيها اختيار حقيبة جديدة، ولكن في بعض الأحيان نشاهد تصاميم كلاسيكية وأنيقة تغنيك عن جميع الحقائب في خزانتك، وفي هذا الموضوع اخترنا لك قائمةً بـ 10 حقائب نسائية من أكثر التصاميم نجاحًا وانتشارًا بين السيدات حول العالم .



حقيبة Celine Luggage

يتميز هذا التصميم بفخامة طاغية، كما أنّ مساحتها الداخلية الكبيرة تجعلها من أكثر الحقائب نجاحًا وانتشارًا بين السيدات، فحتى الحجم الصغير منها يكفي لجميع احتياجاتك اليومية .



حقيبة Chanel Boy

هذه الحقيبة تعد من أشهر الحقائب حول العالم وقد انتشرت شعبيتها بين العديد من النجمات وأنيقات Street Style حول العالم على الرغم من أنها لا تتمتع بالمرونة الكافية لتكون حقيبتك المفضلة .



حقيبة Chloe Drew

من أجمل الحقائب التي قدمتها دار Chloe منذ سنوات، تتمتع بتصميم عصري جميل يتناسب مع تنسيقاتك الأنيقة وتكون محط الأنظار في إطلالاتك .



حقيبة Dior Diorama

كانت هذه الحقيبة هوسًا جديدًا لكل فاشينيستا في العالم، وقد زادت شعبية هذه الحقيبة من ديور بعد أن ظهرت النجمة ريهانا في صور الحملة الإعلانية الخاصة بها مؤخراً .



حقيبة Dolce & Gabbana Miss Sicily

لقي هذا التصميم من Dolce & Gabbana شعبيةً واسعةً بين سيدات الخليج بالتحديد إذ يجمع بين الفخامة والتصميم العملي في الوقت نفسه.



حقيبة Fendi Peekaboo

ظهرت تصاميم ناجحة ومتنوعة من حقائب فندي في المواسم الأخيرة ولكن حقيبة Peekaboo هي الأجمل والأكثر انتشاراً حتى الآن، وقد أعجبنا بتصميمها الأنيق وبساطة تفاصيلها الناعمة.



حقيبة Givenchy Antigona

يمكنك أن تسألي أي سيدة تمتلك هذه الحقيبة وستقول بأنها الحقيبة المفضلة بالنسبة لها، بحيث يمكن أن نقول أنها من أجمل الحقائب وأكثرها انتشارًا بين سيدات الخليج .



حقيبة Louis Vuitton Alma

انتشرت هذه الحقيبة بين الفتيات العشرينيات في الخليج العربي ويمكن أن يعود السبب لتصميمها الأنيق وتنوع ألوانها وجلودها.



حقيبة Saint Laurent Sac de Jour

تتمتع هذه الحقيبة بتصميم كلاسيكي بسيط جعلها من الحقائب المفضلة للعديد من السيدات حول العالم، ننصح الفتيات الشابات باختيار التصاميم الصغيرة منها .



حقيبة Valentino The Rockstud

أصبحت هذه الحقيبة مطلباً لكل سيدة تبحث عن التصميم العصري والعملي في الوقت نفسه، حيث أضفت المعادن المضافة لها لمسةً عصريةً رائعةً عليها.

تذكري أنّ هذه الحقائب تأتي بأحجام وجلود مختلفة ومتنوعة، فاختاري منها ما يعجبك لتتألقي بأجمل إطلالة .