ورشة عمل حول «الآليات الجديدة لمواجهة الإدمان» بمركز النيل للإعلام ببورسعيد

كتب: جمال نوفل

عقد مركز النيل ببورسعيد، ورشة عمل عن التدخين و الإدمان و خطورتهما على الصحة العامة وكافة فئات المجتمع، وضرورة تكثيف الجهود للحد من تداعياتها السلبية.

شارك في الندوة مجموعة من المراقبين الصحيين والمثقفات السكانيات والرائدات الريفيات بمديرية الصحة، بعنوان الآليات الجديدة لمواجهة الإدمان، واستضاف فيها الدكتور محمد مصطفى خبير السموم، والمخدرات بمصلحة الطب الشرعي بالقاهرة، والدكتور إبراهيم عسكر المدرب والمنسق بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان بمجلس الوزراء.

وقد دارت فعاليات ورشة العمل خلال اليوم الأول، حول خطورة ظاهرة الادمان والتدخين على المجتمع المصري، حيث وصلت لكافة طوائف المجتمع، ودخلت أعداد كبيرة خاصة من النشء و الشباب إلى دوامة الادمان، وذلك بسبب المعتقدات الخاطئة التي يروجها تجار المخدرات حول أوهام السعادة وأوهام الحالة النفسية والمزاجية للمدمن.

وتم التأكيد على ضرورة تنسيق الجهود الرسمية والمجتمعية لمواجهة انتشار المخدرات، والعمل على تركيز الأعمال الدرامية على المخاطر السلبية للمخدرات على الصحة العامة والحالة الاقتصادية والظواهر الاجتماعية السلبية كتدني الأخلاق العامة والتحرش والسرقة.

وقالت الإعلامية مرفت الخولي، مدير عام مجمع إعلام بورسعيد، إن مبادرة سفراء الخير تستهدف تدريب مجموعة متنوعة من قادة الرأي وأعضاء الجمعيات الأهلية، ليكونوا سفراء يقوموا بتقديم يد المساعده لمواجهة تفشى ظاهرة التدخين والإدمان، وذلك بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي.

وأضافت أن الورشة ستتضمن غدًا، محاضرة حول التشبيك ومجموعات عمل للخروج بخطة عمل لوضع آليات جديدة لتفعيل دور المشاركين لمواجهة هذه الظاهرة.