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تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة لجلسة 31 ديسمبر

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تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة لجلسة 31 ديسمبر تأجيل محاكمة المتهمين بالاستيلاء على أموال مصابي الثورة لجلسة 31 ديسمبر

أرشيفية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى التجمع الخامس تأجيل محاكمة 37 متهماً بالاستيلاء على أموال مجلس رعاية مصابى وأسر شهداء ثورة يناير بما يبلغ 30 ألف جنيه عن طريق تزوير تقارير طبية عن إصابتهم خلال أحداث الثورة لجلسة 31 ديسمبر لسماع مرافعة الدفاع.

صدر القرار برئاسة المستشار رأفت المالكى وعضوية المستشارين أسامة جامع ووجيه القوير وأمانة سر سعيد عبد الستار ومجدى شكرى .

بدأت الجلسة فى الساعة الواحدة ظهرا وطلب دفاع المتهمين التأجيل بعد أنتخابات البرلمان نظرا لانشغال الدفاع فى الدعاية والاستعداد للمرافعة.

كانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تهم بأنهم خلال الفترة من 2011 إلى 2013 بدائرة قسم الدرب الأحمر، قاموا بالاشتراك مع مجهولين فى تزوير محررات رسمية، عبارة عن تقارير طبية منسوبة لعدة مستشفيات حكومية، واستعملوا تلك المحررات المزورة فى تقديمها للمجلس القومى لرعاية المصابين وأسر شهداء ثورة يناير للاحتجاج بصحتها مع علمهم بتزويرها للاستيلاء على أموال التعويضات المالية المقررة من لمصابى وأسر الشهداء.

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