بوفون: من الحماقة أن نتحدث عن إمكانية تتويج يوفنتوس باللقب

يدرك جيانلويجي بوفون حارس يوفنتوس الإيطالي أن الحديث عن إمكانية فوز فريقه بلقب الدوري هذا الموسم سيكون من الحماقات، مؤكدا أنهم يستهدفون التأهل لدوري أبطال أوروبا.

وقال بوفون في مؤتمر عقده صباح الثلاثاء: "من الحماقة أن نتحدث عن الفوز بالدوري الإيطالي الأن".

واستدرك "لكن هدفنا الأساسي هو ختام الدوري في أحد المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا لأنه المكان الطبيعي للفريق".

يوفنتوس خسر 3 مباريات من أصل 6 في انطلاقة الدوري هذا الموسم ما يجعلها البداية الأسوأ في تاريخ السيدة العجوز.

بوفون أتبع "أتمنى أن يتحسن الأمر حتى شهر يناير القادم وأن نتأهل للدور التالي في دوري أبطال أوروبا وتوقعنا القرعة مع خصم في المتناول".

وأضاف "متأكد أننا سنختم الدوري في مركز متقدم يؤهلنا لدوري أبطال أوروبا على أقل".

يذكر أن يوفنتوس هو حامل لقب الدوري الإيطالي في السنوات الأربع الأخيرة.