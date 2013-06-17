منسق "تمرد": لا المحافظ ولابديع ولا أتخن تخين هيمنعنا ندخل المنوفية

منسق "تمرد" لـ مرسي: الأفضل لك هو أن ترحل أنت وجماعتك بإرادتك بدلًا من أن يجبرك الشعب على الرحيل

كتب : سهيلة حامد الإثنين 17-06-2013 21:50

قال محمود بدر مؤسس حركة "تمرد" إن جماعة الإخوان المسلمين هي رأس الفلول في مصر، معلنا استلام الحملة 100 ألف استمارة سحب الثقة من الرئيس مرسي من المنطقة التي كان يقطن بها حسن البنا مؤسس الجماعة.

وأضاف بدر، في المؤتمر الجماهيري للحركة المنعقد في محافظة المنوفية، "لا بديع ولا الشاطر ولا أتخن تخين في الإخوان يقدر يمنعنا نيجي المنوفية"، وسط هتافات الحضور "بيع بيع الثورة يابديع".

الفوضى ستظل موجودة طالما محمد بديع والإخوان يحكمون مصر.. وطالما من قتلوا السادات يحضرون احتفالات أكتوبر

كما وجه رسالة إلى محافظ المنوفية، وقال "المحافظ الذي يمنعنا من دخول المنوفية، أقول له بعد الانتهاء من المؤتمر سوف نتوجه إلى الاعتصام في شبين الكوم"، مضيفًا "إحنا اللي مش هندخلك المنوفية، لأن المنوفية هي قلب التمرد وهي اللي ساندتنا".

ووجه بدر رسالة للرئيس محمد مرسي قائلا "يوم 30 يونيو الأفضل لك هو أن ترحل أنت وجماعتك بإرادتك بدلًا من أن يجبرك الشعب على الرحيل"، مضيفا أن "الفوضى ستظل موجودة طالما محمد بديع والإخوان المسلمين يحكمون مصر، وطالما من قتلوا السادات يحضرون احتفالات نصر أكتوبر"، وتابع "حق كل مصري أنتم قتلتوه دين في رقبتنا ولن نتركه أبدا".

واختتم منسق حركة "تمرد"، قائلًا "ميعادنا يوم 30 يونيو، ولن نرفع صورة لأي شخص وسنحمل في أيدينا علم مصر فقط، ولن نهتف سوى باسمها، والهتاف سيكون ضد جماعة الإخوان المسلمين".

وبدوره، قال محمد عبدالعزيز عضو الحملة المركزية لحركة "تمرد"، مخاطبًا الرئيس محمد مرسي بانفعال شديد، "مكانك يامحمد يامرسي في السجن مش في القصر الجمهوري".

محمد عبدالعزيز عضو الحملة المركزية: مكانك يامحمد يامرسي في السجن مش في القصر الجمهوري

واستعرض عبدالعزيز مطالب الحركة يوم 30 يونية، "مشروعنا هو أن انتقال السلطة من رئيس الجمهورية غير الشرعي إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا، إضافة إلى تشكيل حكومة من الكفاءات رائدها شخصية سياسية دورها الأمن والاقتصاد، بخاصة مايتعلق بالأمن القومي"، مضيفا "نحن نريد أن ننقل البلد من حكم مرسي إلى حكم المؤسسات".

واختتم موجها حديثه إلى الحضور "أهل المنوفية أهلنا ونحن مطمئنين أنكم ستكملو الثورة من الأشخاص الذين زوروا الانتخابات في المطابع الأميرية، ونراكم يوم 30 يونيو".