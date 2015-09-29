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الفيفا يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لأرض محايدة

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الفيفا يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لأرض محايدة الفيفا يوافق على نقل مباراة السعودية وفلسطين لأرض محايدة

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم في بيان رسمي موافقة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" على نقل مباراة منتخب الأخضر مع فلسطين إلى أرض محايدة بدلا من خوضها في فلسطين.

المباراة الأولى بين الفريقين التصفيات الأسيوية المزدوجة لبطولتي كأس أمم أسيا وكأس العالم 2018 كانت من المفترض أن تكون في فلسطين، إلا أن المنتخبين وافقا على خوض المباراة الأولى في السعودية على أن تقام الثانية في فلسطين.

الاتحاد السعودي عبر في بيانه عن شكره لـ "فيفا" على موافقته لنقل المباراة خارج فلسطين نظرا لبعض الظروف الاستثنائية التي لم يعلنوا عنها.

من ناحية أخرى رفض الاتحاد الفلسطيني برئاسة جبريل الرجوب قرار "فيفا" مؤكدا أن ذلك يعد مساسا بحقوق بلاده في خوض المباريات على أرضها.

وأكد الرجوب أن الاتحاد الفلسطيني لن يصمت على ضياع حفه في القضية وأنه سيتخذ كل المسالك القانونية والقضائية حيال الأمر.

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