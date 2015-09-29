فكرة مجنونة.. مالمو يضيق ملعبه ليخدع جناحي ريال مدريد

لجأ مسؤولو مالمو السويدي لفكرة مجنونة يظنون أنهم سيستطيعون بها أن يوقفوا انطلاقات أجنحة ريال مدريد السريعة.

ريال مدريد سيلتقي مع مضيفه مالمو مساء الأربعاء خلال ضمن مباريات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا.

وقرر مسؤولو مالمو مسح خطوط التماس في ملعبهم وتقليص مساحات الملعب وجعلها أضيق بمسافة متر، بحيث لا يسمحوا لريال مدريد أن يلعب بطريقته المعتادة والتي تحتاج إلى مساحات واسعة.

ولكن كما يظهر في الصورة، لاتزال الخطوط القديمة ظاهرة في الملعب. وهو ما قد يخدع جناحي ريال مدريد.

تصرف مالمو ليس ممنوعا في قوانين كرة القدم حيث أن الملاعب لها أبعاد مختلفة، تبدأ بحد أدنى ولها أيضا حد أقصى في مساحاتها.

ويحتل ريال مدريد صدارة المجموعة الأولى من دوري أبطال أوروبا برصيد ثلاث نقاط بعد تحقيق الفوز في المباراة الأولى على حساب شاختار دونتسك الأوكراني بأربعة أهداف مقابل لا شيء.

يذكر أن آجي هريدي المدير الفني لنادي مالمو اليوم قال إن أجواء ملعب فريقه، وجهل ريال مدريد بلاعبيه سيلعبان لمصلحة فريقه.