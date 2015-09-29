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الائتلاف السوري: لا أحد يمكنه الصفح عن ممارسات حكومة الأسد

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الائتلاف السوري: لا أحد يمكنه الصفح عن ممارسات حكومة الأسد الائتلاف السوري: لا أحد يمكنه الصفح عن ممارسات حكومة الأسد

أرشيفية

قال رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض خالد خوجة إن لا أحد يمكنه الصفح عن ممارسات حكومة الرئيس السوري بشار الأسد وناشد المجتمع الدولي التحرك لتجنب رواندا جديدة في إشارة الى المجازر التي وقعت في البلد الإفريقي.

وصرح رئيس الائتلاف الوطني السوري على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة – حسبما أفادت قناة سكاي نيوز اليوم الثلاثاء – أن ما يجري في سوريا إبادة تتم تحت أنظار العالم ، وأضاف أن 95% من القتلى في الغارات الجوية مدنيون لافتا إلى أن الخطوة الأولي اللازمة هي وقف الغارات الجوية ، ويجب أن يفرض المجتمع الدولي منطقة حظر جوي في سوريا.

وتتهم منظمات غير حكومية والغرب القوات السورية الحكومية بالاستعانة بالبراميل المتفجرة الفتاكة والمفتقرة إلى الدقة.

 

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