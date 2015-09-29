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جامعة الأزهر تعلن غدًا تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد

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جامعة الأزهر تعلن غدًا تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد جامعة الأزهر تعلن غدًا تنسيق القبول للعام الدراسي الجديد

الدكتور عبد الحي عزب

تعقد جامعة الأزهر برئاسة الدكتور عبد الحي عزب مؤتمراً صحفياً غدا الأربعاء في تمام العاشرة صباحًا للإعلان عن نتيجة تنسيق القبول للعام الجامعي الجديد 2015/2016.
> ومن المقرر أن يعلن رئيس الجامعة أثناء المؤتمر الحدود الدنيا للقبول بكليات القمة وهي الطب والصيدلة والهندسة والأسنان؛ كما يعلن عن أعداد المقبولين بتلك الكليات بالإضافة إلى استعدادت الجامعة لبدء العام الدراسي الجديد الذي يبدأ السبت القادم.

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