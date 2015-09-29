وزير الأوقاف : حديث الرئيس عن الإرهاب ورفض التمييز يكشف عن رؤية ثاقبة وفهم دقيق للإسلام

أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف في تصريحات صحفية اليوم أن حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عن ضرورة مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف واجتثاثه من جذوره ، والتحذير من تمدده لمناطق أخرى من العالم ، ورفضه الواضح للتمييز ضد الإسلام والمسلمين ، وتحذيره مما يترتب على ذلك من عواقب وخيمة قد تؤدي إلى الصراع بدلا من التعايش السلمي والتوافق الحضاري الذي نسعى جميعا إليه لصالح الإنسانية جمعاء ، واهتمامخ بالقضية الفلسطينية وبقضايا ومشكلات الأمة العربية ، كل ذلك إنما يكشف عن قيادة حكيمة تتمتع برؤية ثاقبة وحس وطني وعربي وإسلامي عال وشديد الرقي ، كما يكشف عن فهم دقيق للإسلام ولطبيعة الإرهاب والتحديات التي تواجه المنطقة والعالم ، مما يجعلنا ندعو لسيادته بكل السداد والتوفيق ، ويتطلب منا جميعا الاصطفاف الوطني خلف هذه القيادة الحكيمة .