فيلم الأنميشن «Hotel Transylvania» يتربع على عرش الإيرادات الأمريكية بـ 47.5 مليون دولار

استطاع فيلم الأنميشن “Hotel Transylvania 2″، أن يتربع على عرش الإيرادات الأمريكية، في الأسبوع الأول من طرحه بدور عرض الولايات المتحدة الأمريكية.

حصد فيلم”Hotel Transylvania 2″، 47,5 مليون دولار، الأمر الذي مكنه من الصدارة، وإزاحة فيلم “Maze Runner”، الذي كان في الصدارة الأسبوع الماضي وتراجع هذا الأسبوع للمركز الثالث، بعد فيلم “The scorsh Trials”..

“Hotel Transyvania 2” بطولة سيلينا دوميز، آدم ساندلر، كيفن جيمس، ديفيد سبيد، ستيف بوشيمي، وآندي سامبيرغ، ومن تأليف آدم ساندلر، وإخراج جيندي تارتاكوفسكي.