نادين طربيه: برنامج "المتاهة" على MBC اليوم وفي موعده المقرر

بيروت_ هيام بنوت

أكدت مديرة الإنتاج في محطة MBC نادين طربيه، في دردشة مع "سيدتي نت" أن الحلقة الأولى من برنامج "المتاهة" الذي تقدمه وفاء الكيلاني، سيعرض اليوم على شاشة MBC وستكون أحلام ضيفة الحلقة الاولى.

وأضافت نادين أنها وأحلام ووفاء الكيلاني، أكدن هذا الكلام، عبر حساباتهم الخاصة على "تويتر"، وأضافت "لا دخل للقضاء في الموضوع، ولا أعرف ما هي خلفية الاخبار التي تتحدث عن أنه تم اللجوء الى القضاء لإيقاف البرنامج، بل كل ما أعرفه هو أن البرنامج سيبث الليلة كما كان مقررا وفي نفس الموعد ومع نفس الضيفة".

وختمت نادين طربيه "والله في الأساس لم يكن يوجد مشكلة لكي يكون هناك حلاً لها".

تأكيدات نادين طربيه من جهة، وتصريحات صاحب فكرة برنامج "المتاهة" زياد زيات من جهة أخرى، الذي أكد أنه تمت سرقة فكرة البرنامج ومن ثم تنفيذها من دون إستئذانه، يشيران إلى أن تسوية ما حصلت بالأمس وأفضت إلى خروج البرنامج إلى النور، بعد أن كان زيات قد أكد بالأمس أنه ربح الدعوى القضائية التي أقامها على مجموعة MBC بتهمة استنساخ فكرة برنامج "المتاهة" التي قدمها لإدارة القناة في دبي، وبأنه يملك وثائق إلكترونية عبر "إيميلات" بالمحادثات التي جرت بينه وبين المسؤول عن ذلك.

والسؤال الذي يفرض نفسه: هل دفعت MBC المال لـ زياد زيات، لقاء التراجع عن الدعوى، وهل بادرت إلى تسوية مشكلتها معه، من خلال إعطائه ثمن فكرة برنامج "المتاهة" وضمان حقه المعنوي بذكر إسمه على أنه صاحب الفكرة؟