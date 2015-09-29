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ما الذي يجمع بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور؟

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ما الذي يجمع بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور؟ ما الذي يجمع بين نادين نسيب نجيم وسيرين عبد النور؟

الثلاثاء 29-09-2015 13:33

جمعت الصدفة أو ربما موعد مسبق بين الممثلتين سيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم في "الميوزيك هول"، وقد حرصتا على إلتقاط صورة مشتركة لهما، وحرصت كل منهما على نشرها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام" وعلقت نادين تحت الصورة" الليلة الماضية".
سيرين عبد النور التي تجد في نادين نسيب نجيم صورة عنها كممثلة، وتؤكد أن مسيرة نادين تذكرها بمسيرتها الفنية.
من ناحية أخرى، باشرت نادين نسيب نجيم تصوير مسلسلها الجديد "سمرة" الذي سيعرض قبل رمضان 2016، ويُشارك في هذا العمل الفنان أحمد فهمي وطوني عيسى وفريال يوسف ومنى واصف وسمر سامي، ومحمد حماقي، وباميلا الكيك، وسام حنا، وألكو داوود، وخالد السيد، ونهلا داوود وآخرون.
المسلسل سيناريو وحوار الكاتبة كلوديا مرشليان والإخراج رشا شربتجي وإنتاج شركة "صبّاح للإعلام".

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