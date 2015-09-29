Jackie Chan يصوّر فيلمه الجديد في دبي

بدأ المخرج Stanley Tong تصوير جزء من مشاهد فيلمه الجديد Kung Fu Yoga في دبي والذي يؤدي دور البطولة فيه الممثل الشهير والمحبوب من الجمهور العربي Jackie Chan وهو الفيلم الأول الذي يشارك فيه هذا الأخير من إنتاج مشترك هندي صيني بعد أن وقّعت شركة Taihe Entertainment and Shinework Media الهندية وشركة Viacom 18 الصينية عقداً للمشاركة في إنتاج الفيلم المذكور في سبتمبر من العام الماضي. التصوير يتضمن مطاردات سيارات وينتهي في 30 أكتوبر على أن ينتقل الفريق التقني والممثلون الذين يزيد عددهم عن 100 الى الهند لتصوير باقي المشاهد. في المقابل، وقع اختيار منتجي الفيلم على الشركة الامارتية AlKatraz Productions للدعم التقني علماً أن الفيلم يحظى بدعم لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي التي صرّح رئيسها جمال الشريف أن الجميع متحمّس ويرحّب بالنجم Jackie Chan والفريق التقني والممثلين في دبي. وأكمل قائلاً أن دبي أصبحت موقع شعبي ومقصود لأبرز الأفلام الهوليوودية والبوليوودية، كاشفاً أن فيلم Star Trek Beyond للمخرج Justin Lin سيتم تصويره قريباً في الإمارات العربية المتحدة.