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دنيا بطمة: لا أحب الحديث عن محمد عساف لأنه مغرور

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دنيا بطمة: لا أحب الحديث عن محمد عساف لأنه مغرور دنيا بطمة: لا أحب الحديث عن محمد عساف لأنه مغرور

الثلاثاء 29-09-2015 13:35

هاجمت نجمة "أراب أيدول 1" دنيا بطمة محمد عساف من جديد، وقالت بأنّ أضواء النجومية غيّرته وأصبح إنساناً أخر مختلفاً عمّا كان عليه من قبل.
وأضافت دنيا خلال لقائها في برنامج ET بالعربي الذي يعرض على فضائية MBC، أن عساف لم يعد هو نفس الشخص الذي كانت تقابله في برايمات برنامج "أراب أيدول"، ونصحته بالتواضع فمن تواضع لله رفعه، وقالت إنها بسبب هذا التغيير لم تعد تحب الحديث عنه، مشيرة إلى أن الفن قد يغيّر الإنسان وهو ما حدث بالفعل مع عساف.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التى تهاجم فيها دنيا زميلها، بل سبق وفتحت النار عليه منذ عام في أكثر من مقابلة لها.

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سيدتي