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هل تصدّقون أن "سوري كروز" أصبحت في التاسعة من عمرها!

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الثلاثاء 29-09-2015 14:11

منذ ولادتها، والعالم مفتون بـ "سوري كروز"، ابنة النجمين "توم كروز" و"كاتي هولمز". ولكن، هل تصدّقون أنه أصبح عمر "سوري" الآن تسع سنوات!
إطلالات "سوري" قليلة بل نادرة، باتفاق جرى بين والدها ووالدتها عند إعلان طلاقهما في العام 2012، وانتقال الصغيرة مع "كاتي" للعيش في نيويورك. فالنجمان لا يحبّذان هذا النوع من الشهرة لطفلتهما، لذلك بقيت "سوري" نسبياً بعيدة عن الأضواء.
إطلالة نادرة كانت لابنة "توم" و" كاتي" في Global Citizen Festival 2015 في مدينة نيويورك، إذ انضمت إلى والدتها على خشبة المسرح، للمشاركة في المهرجان العالمي المَعني بمحاربة الفقر، حيث لوّحت بخجل لحشد بلغ الآلاف، مرتدية فستاناً باللون الوردي وسترة باللون الكريمي، وبدت صورة طبق الأصل عن والدتها البالغة من العمر 36 عاماً.

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