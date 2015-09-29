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وزير الأوقاف : ارتفاع وفيات حادث منى إلى 74 حالة والمفقودين 98 حاجًا

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وزير الأوقاف : ارتفاع وفيات حادث منى إلى 74 حالة والمفقودين 98 حاجًا وزير الأوقاف : ارتفاع وفيات حادث منى إلى 74 حالة والمفقودين 98 حاجًا

أعلن  الدكتور مختار جمعة، رئيس بعثة الحج المصرية، ارتفاع عدد وفيات حادث التدافع بمنى  إلى 74 متوفيا، من مختلف البعثات النوعية للحج.

 وأضاف وزير الأوقاف، أن عدد المفقودين والمتغيبين عن بعثاتهم انخفض إلى 98 حاجا من مختلف البعثات، موضحا أن البعثة تبذل جهودا مضنية للتعرف على أحوال المتخلفين والمفقودين عن بعثاتهم.

وأضاف جمعة، أن البيان الرسمى النهائى بشأن المتوفين والمفقودين والمتخلفين، سيتم رفعه رسميا صباح غد الأربعاء، إلى القنصلية المصرية بجدة، متضمنا أعداد المتوفين، سواء بحادث الرافعة بالحرم المكى، أو حادث التدافع بمنى، وكذلك أعداد المصابين فى الحادثين، وأعداد المفقودين والمتغيبين والمتخلفين عن بعثاتهم، وأن التقرير سيكون مدققا ومعتمدا من رؤساء البعثات النوعية، كل فيما يخصه.

وأوضح وزير الأوقاف، أن السفارة المصرية ستقوم بدورها فى اتخاذ الإجراءات اللازمة، تجاه جميع الحالات، من خلال التنسيق مع الجهات والوزارات المعنية بمصر.

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