«المصريين الأحرار» يرد على «النور»: لا نتاجر بالدين مثلكم.. الرحلة الكنسية حضر بها مسلمين

استنكر المهندس جورج جميل، القيادي بحزب المصريين الأحرار، ومرشح الحزب بدائرة المطرية، ما نُشر عنه وعن الحزب بالعديد من الصحف والمواقع الإلكترونية الإخبارية، في بيان لحزب النور قال فيه انه قد دشن لجان لمراقبة ومتابعة نشاطات المرشحين باغلب الدوائر، مُدعيًا ان المرشح والحزب قد استغلا دور العبادة -الكنيسة- في الدعايا الانتخابية.

وكشف جميل -في بيان له اليوم- أن حزب النور يقوم بمناورة انتخابية سياسية لإبعاد الأنظار عن انتهاكاته، موضحًا أن الرحلة الكنسية التي تحدث عنها النور كانت رحلة ليس لها أي علاقة بالانتخابات، وكانت لدير الأنبا بولا ودير الأنبا انطونيوس بسلسلة الجبال الساحلية بالبحر الأحمر.

وأوضح جميل إن ارتدائه لزي الشماس خلال الصلاة بكنيسة دير الأنبا بولا شأن ديني ليس له أي علاقة بالسياسة، قائلًا: «لقد رُسمت شماسًا بالكنيسة على يد الأنبا بسنت بكنيسة العزراء المطرية منذ ٣٢ عام، وٲشارك بصلاوات الكنيسة أسبوعيًا، وعلاقتي بربي وشعائري الدينية ليست مشاعًا لـحد أو تجارة بالدين انتخابيًا كما يدعي حزب النور أوكما يفعل النور باستخدام الدين في الدعايا الانتخابيه له، واستغلال السلع التموينية بتوزيعها للدعايا لهم، وحزب النور أخطأ في زي لكهنوت الذي لا يعرف عنه شئ، فأنا ارتديت زي الشماس بالكنيسة وليس زي الكهانوت».

واستكمل جميل قائلًا: «الرحلة حضر بها العديد من الشباب المسلمين وعلى راسهم الكاتب الصحفي عبد الرحمن حسن والناشط السياسي أحمد طارق الكردي، والناشط اسلام حماد، نظرًا لانها رحلة سياحية لمزار ومعلم سياحي ديني، ولم تكن مَغازلة للكنيسة التي انتمي لها دون اي انتخابات».

كان المرشح جورج جميل قد أطلق سلسلة رحلات لدير الانبا بولا والانبا انطونيوس شارك بها اكثر من 1000 مسيحي والعديد من المسلمين كرحلات سياحية دينية، وكان قد ارتدى خلال القداس بدير الانبا بولا زي الشماس وادى الشعائر الدينية بالزي الكنسي.