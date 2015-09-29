تأجيل قضية «اقتحام قسم حلوان» لجلسة 27 أكتوبر لاستكمال الشهود

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، تأجيل محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ” اقتحام قسم شرطة حلوان” ، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، إلى جلسة 27 أكتوبر المقبل، لإستكمال مناقشة شهود الإثبات.

وأسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحة الالية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين .