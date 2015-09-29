ابنة الممثل الراحل بول ووكر تقاضي شركة «بورش»

أفادت سجلات قضائية بأن ابنة الممثل بول ووكر -الذي توفي قبل عامين إثر حادث مروع بسيارة رياضية من نوع بورشه في كاليفورنيا- أقامت دعوى قتل خطأ ضد شركة السيارات في لوس أنجليس يوم الاثنين.

وزعمت ميادو ووكر في دعواها أن شركة صناعة السيارات قصرت في تجهيزات الأمان بالسيارة والتي كان يمكن أن تحول دون وقوع الحادث أو على الأقل الحفاظ على حياة ووكر.

كان بول ووكر داخل سيارة بورشه كاريرا 2005 يقودها روجر روداس والذي فقد السيطرة على السيارة قبل أن تصطدم بالأشجار ثم أحد أبراج الكهرباء في سانتا كلاريتا شمال غربي لوس أنجليس مما أسفر عن مقتل الاثنين في نوفمبر تشرين الثاني 2013 .

جاء في الدعوى أن شركة بورشه كانت تعلم أن طراز السيارة له سجل من “المشكلات المتعلقة بعدم الثبات والتحكم” كما أن أحزمة الأمان بها عيب في التصميم.

ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من بورشه الاثنين لكن محامي الشركة الألمانية قالوا في ابريل نيسان إن روداس هو المتسبب في الحادث بعد قضية اقامتها أرملته ضد وحدة الشركة في أمريكا الشمالية العام الماضي.

ونفى محامو الشركة آنذاك وجود أي عيوب بالسيارة.

وأدت الوفاة المفاجئة لووكر عن 40 عامًا لتوقف إنتاج (فاست آند فيريوس 7) آخر أفلام السلسلة الناجحة التي تتناول سباقات الشوارع غير القانونية.