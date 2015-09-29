بالفيديو.. "طرق دبي" تدشن 5 عبرات حديثة في خور دبي

دشنت هيئة الطرق والمواصلات تشغيل خمس عبرات حديثة بتصميم تراثي يماثل تصميم العبرات التقليدية التي تعمل في خور دبي، ويتم تشغيل العبرات الجديدة على أربعة مسارات تربط بين خمس محطات هي بني ياس والسبخة والغبيبة وسوق دبي القديم ومحطة الفهيدي التي تعد محطة بديلة عن محطة السيف التي تم إغلاقها بشكل مؤقت بسبب أعمال التطوير التي تنفذها شركة مراس في محيط المحطة، وتربط ثلاثة خطوط محطة بني ياس بمحطات الفهيدي وسوق دبي القديم والسبخة، فيما يربط الخط الرابع محطة سوق دبي القديم بمحطة الغبيبة.

وقال مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة إن تشغيل العبرات الجديدة يأتي في إطار الخطة المتكاملة التي وضعتها هيئة الطرق والمواصلات لتطوير منظومة النقل البحري في إمار دبي التي تعتبر وسيلة نقل حيوية يقدر عدد مستخدميها بنحو 13 مليون راكب سنوياً، وتشمل خطة الهيئة انشاء 12 محطة جديده للنقل البحري في قناتي الخليج التجاري ودبي المائية، بحلول عام 2018، وبذلك سيرتفع عدد محطات النقل البحري في خور دبي وقناتي الخليج التجاري ودبي المائية إلى 18 محطة، كما تشمل الخطة تشغيل خطوط على خور دبي، والخط الساحلي على طول شواطئ جميرا، وكذلك خطوط لخدمة الجزر الجديدة، وخطوط في قناتي الخليجي التجاري ودبي المائية.

وأضاف: روعي في تصميم وصناعة العبرات التراثية الجديدة الحفاظ على الشكل التقليدي للعبرات التي تعمل على خور دبي مع تطبيق أعلى معايير الامن والسلامة للركاب، والحفاظ على البيئة من خلال استخدام بنزين عالي الأوكتين الذي يخلف انبعاثات كربونية بسيطة، وتتميز العبرات الحديثة بخفة وزنها وسرعتها التي تفوق نظيرتها التقليدية بثلاثة أضعاف وتوازنها الكبير على الأمواج، وعدم وجود اي ضجيج، إضافة إلى توفير مقاعد جلوس مريحة وآمنه، ومظلة لحماية الركاب من اشعة الشمس، كما تم تغيير موقع قائد العبرة ليكون في المقدمة العبرة بحيث تكون الرؤية واضحة لقائد العبرة، مشيراً إلى ان الهيئة ستتوسع في عدد العبرات التراثية في السنوات الخمس القادمة حيث سيرتفع العدد إلى 50 عبرة في 2017 ثم إلى 100 عبره في 2019 ليصل إلى 150 عبرة في 2020.

وأوضح المدير العام ورئيس مجلس المديرين في الهيئة أن قطاع النقل البحري سيشهد قفزة نوعية في عدد وسائل النقل والمحطات والركاب مع اكتمال ربط قناتي الخليج التجاري ودبي المائية بشواطئ الخليج العربي، حيث ستكون وسائل النقل البحري الخيار المفضل للكثير من المواطنين والمقيمين والسياح في التنقل والاستمتاع بمشاهدة المرافق والسياحية العمرانية على ضفتي خور دبي والقناتين المائيتين، مشيراً إلى أن الهيئة انتهت مؤخراً من تنفيذ محطة المارينا، وتقوم حالياً ببناء محطة الجداف التي تعد أحد أهم محطات النقل البحري في خور دبي، ومن شانها أن تسهم في تعزيز التكامل بين وسائل النقل الجماعي، وذلك بربط خدمة فيري دبي (خط دبي فستيفال سيتي ـــ الجداف) مع خدمة حافلات المواصلات العامة، ومحطة الخور لمترو دبي، كما تنفذ الهيئة محطة لصيانة وسائل النقل البحري في القرهود، وتبلغ مساحة المحطة 5000 متر مربع، ويبلغ طول الرصيف 250 متر، وتشمل على مبنى من طابقين للإدارة والتشغيل، وخمس ورش مختلفة للصيانة، ورافعة متحركة (90 طن)، وتتيح السعة الكبيرة للمحطة إمكانية صيانة سبع عبرات، وفيري (عبارة)، وتاكسي مائي، وباص مائي، في نفس الوقت.

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