طالعوا كيف يقتحم الإطفائيون الإماراتيون ألسنة النار

الجرأة وقوة القلب من أهم السمات التي يتمتع بها رجال الإطفاء، ويضاف إليها مهمة إنقاذ الأرواح والحفاظ على الأملاك، ولكن كيف لهؤلاء الرجال الشجعان أن يقتحموا الأبنية والغرف المشتعلة دون أن يهابوا الموت؟ وكيف يستطيعون مقاومة الأدخنة والمواد المحترقة والرؤية خلالها لأداء مهمتهم؟ هذه الأسئلة نجد أجوبةً لها في الحلقة الثالثة من #الفريق_ألفا مع "مصارعو اللهب" وفريق الدفاع المدني في عجمان.

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> التأني غير مطلوب، فالتكتيك الحذق وسرعة التصرف لحظة الاشتعال يختصر تنبؤات المشهد برمته، ولعل أصعب المواقف التي يمر بها رجال الإطفاء هي لحظة اقتحام الموقع، وفتح المنفذ المباشر لألسنة النيران، حيث يصبح الفريق وجهاً لوجه مع سُمية الدخان وحرارة المكان، وهمجية التيارات الراجعة التي يشكلها الاحتراق العشوائي.

أمام هذه المعطيات، يستخدم الفريق خطة الإطفاء التدريجية باستخدام معدات ووسائل الإطفاء، ورش المياه على النار لتتشكل ستارة مائية واقية، تخفف حدة الاشتعال، وتبعد الدخان قدر المستطاع، وبتكرار هذه العملية يتقدم الفريق خطوة بخطوة إلى العمق مع ضخ المياه إلى أن تتم السيطرة على النيران، ويكون وقتها الفريق قد تعرض لمخاطر الإجهاد البدني؛ فحرارة الجو واللبس الثقيل، والحركة العنيفة والسريعة تضعهم كل مرة أمام تحديات لا نهاية لها.

أهم 5 معدات لفريق الإطفاء

> 1- مركبة إطفاء وإنقاذ مزدوجة، تحتوي على المعدات اللازمة لمكافحة الحرائق والإنقاذ مدرب عليها الفريق بشكل جيد.

> 2- معدات الإطفاء؛ مضخات الحرائق وخراطيم المياه، التي تشغل الركن الخلفي من المركبة وتعد من أفضل المعدات المستخدمة في عمليات الإنقاذ.

> 3- معدات الإنقاذ لحوادث أخرى غير الحرائق وتشمل فأساً ومطرقة ثقيلة، وعموداً رمحياً، وأسطوانات هواء، ومعدات أخرى.

> 4- مقص كهربائي وقاطعة حديدية لفتح أبواب السيارات والمصاعد وتعد أدوات ضرورية في الحوادث والأزمات الطارئة.

> 5- الملابس الواقية للحماية من اللهب، وهي سترة ضد الحريق، وسروال واقٍ، مصنعة من أقمشة ثخينة مقاومة للحرارة، وأحذية وقفازات وخوذة للرأس، وأقنعة واقية من الغازات متصلة بأسطوانة أكسجين تحمل على الظهر.

للاطلاع على المزيد من أسرار رجال الدفاع المدني في عجمان، تفاعلوا مع الحلقة الثالثة "مصارعو اللهب" واكتشفوا المزيد.