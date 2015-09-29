الرقابة المالية: 82 % نموا فى سوق التمويل العقاري

قال شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الثلاثاء ان نشاط التمويل العقاري شهد نموا ملحوظا بنسبة 82 % خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 611 مليون جنيه مقابل 380 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014.

وأضاف سامي أن نسبة عدد عملاء التمويل العقاري في فئة الدخل أكثر من 3000 جنيه شهريا تبلغ 83 % من إجمالي عدد المستفيدين خلال أول ثمانية أشهر من 2015 وتستحوذ فئة الوحدات السكنية ذات المساحة أكثر من 86 مترا مربعا على نسبة 66 % من إجمالي عدد العقود والوحدات ذات المساحة من 66 إلى 86 مترا مربعا على نسبة 26 % من العقود وكانت 96% من قيمة العقود الصادرة خلال الفترة لأغراض السكنى.

وأوضح أن عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين بسجلات الهيئة بلغ 186 بنهاية أغسطس 2015 مقارنة بنحو 192 بنهاية نفس الشهر في العام الماضي.

وأضاف أنه فيما يخص نشاط التخصيم فقد بلغت قيمة الأوراق المخصمة 2.7 مليار جنيه خلال الثمانية أشهر الأولى من عام 2015 وكان حجم النشاط خلال عام 2014 بكامله 3.7 مليار جنيه وقدرت أرصدة التمويل القائمة لدى السبع شركات المرخص لها من الهيئة بنحو 1.8 مليار جنيه فى نهاية أغسطس 2015.

وكشف سامي أن نشاط التأجير التمويلي شهد ارتفاعا كبيرا منذ بداية العام وحتى نهاية شهر أغسطس 2015 فقد ارتفعت قيمة العقود بنسبة 223 % مقارنة بنفس الفترة من عام 2014 حيث بلغت نحو 12.7 مليار جنيه مقارنة بنحو 4 مليارات جنيه حتى نهاية أغسطس من العام السابق عليه.