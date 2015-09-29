شاهد بـ"اقتحام قسم حلوان": المتهمون بنوا حواجز لاستخدامها كمصدات ضد الشرطة

تستمع محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، إلى أقوال شهود الإثبات، فى محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم شرطة حلوان"، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

من جانبه، واصل شاهد الإثبات سعيد. م، الإدلاء بشهادته فى القضية، قائلا:" إن مقتحمى القسم قاموا ببناء حواجز من الأسفلت والحجارة لاستخدامها كمصدات دفاعية ضد قوات الشرطة، على طول الشوارع الجانبية الموازية للقسم، وفى مقدمتها شارع محمود خاطر.

وأوضح الشاه،د بأنه لا يستطيع التعرف الآن على المتهمين المشاركين بالواقعة، فى الوقت الذى أشار خلاله بأنه يتمسك فى ذلك الشأن بأقواله أثناء تحقيقات النيابة، قبل أن يعود ليؤكد بأنه رصد بداية تجمعات هؤلاء المتظاهرين أمام محطة مترو حلوان قبل التوجه للقسم لاحقًا، حيث كان من بين المندسين بينهم فى ذلك التوقيت، لكى يخفى هويته الحقيقية بكونه مجندًا بقسم شرطة حلوان.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين قاموا يوم 14 اغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغار، ثم اطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.