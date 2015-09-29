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تأجيل محاكمة 16 متهما فى أحداث عنف المنيا لـ4 يناير القادم

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تأجيل محاكمة 16 متهما فى أحداث عنف المنيا لـ4 يناير القادم تأجيل محاكمة 16 متهما فى أحداث عنف المنيا لـ4 يناير القادم
أجلت محكمة جنايات المنيا اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار أحمد منصور، محاكمة 16 من عناصر جماعة الإخوان، المتهمين فى أحداث العنف والتظاهر، والانضمام إلى جماعة محظورة، إلى جلسة اليوم الرابع من دور شهر ينايرالمقبل لسماع شهود الإثبات.

وكانت المحكمة قد نظرت 3 قضايا متوالية، ففى القضية الأولى نظرت المحكمة محاكمة 4 متهمين بالتظاهر ضد الجيش والشرطة، وفى القضية الثانية نظرت المحكمة محاكمة 8 متهمين بالانضمام إلى جماعة محظورة بمدينة المنيا والتحريض على مقاطعة الاستفتاء على الدستور الذى أجرى فى يومى 15 و16 يناير 2014.

وفى القضية الثالثة، نظرت المحكمة محاكمة 4 متهمين آخرين بالتظاهر بقسم المنيا، إبان أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة واتهمتهم النيابة العامة بالتحريض على العنف وإثارة الشغب والتظاهر ضد مؤسسات الدولة.

واستعمت المحكمة إلى أقوال بعض المتهمين وشهود الإثبات، وطلبت المحكمة من إدارة التضامن الاجتماعى بحثاً إجتماعياً بخصوص أحد المتهمين الذى أثبت أنه معاق وغير موجود فى الأحداث التى وقعت والواردة فى قرار الإحالة.

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مصر 365