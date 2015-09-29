الأمن العام يضبط 78 قطعة سلاح و217 قضية مخدرات خلال 24 ساعة

وجه قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزى لملاحقة الخارجين عن القانون والعناصر الجنائية.

وتمكنت الحملات الأمنية من ضبط 78 قطعة سلاح نارى و228 قطعة سلاح أبيض و217 قضية مخدرات وتشكيلين عصابيين و63 هاربين من أحكام المراقبة ومطلوب ضبطهم فى قضايا و4 متهمين مشهور القيام بأعمال البلطجة، كما تم تنفيذ 24591 حكما قضائيا متنوعا وضبط 474 دراجة نارية مخالفة وإعادة 9 سيارات مُبلغ بسرقتها.

تأتى هذه الحملات بإشراف اللواء محمد كمال الدالى، رئيس قطاع الأمن العام، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.