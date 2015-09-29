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شاهد بـ"اقتحام قسم حلوان": المتهمون رددوا هتافات معادية للجيش والشرطة

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شاهد بـ"اقتحام قسم حلوان": المتهمون رددوا هتافات معادية للجيش والشرطة شاهد بـ"اقتحام قسم حلوان": المتهمون رددوا هتافات معادية للجيش والشرطة
قال أحد الشهود بالقضية المعروفة إعلاميا "باقتحام قسم حلوان" وهو نقيب بقسم شرطة حلوان سابقًا، إنه كان حاضرًا لحظة اقتحام القسم عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، لافتًا إلى أن العشرات تجمهروا أمام الناصية المواجهة للقسم، مرددين هتافات معادية لمؤسستى الشرطة والجيش.

وتابع: توجهت إلى القسم من خلال إحدى الشوارع الجانبية قبل تصاعد الأحداث، وهناك تعرضت لرشق بالطوب والحجارة من جانب بعض الملثمين، وذلك بمجرد رؤيتى مرتديًا الزى الخاص بالشرطة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغار، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.

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مصر 365