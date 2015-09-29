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4 ملثمين يختطفون نجل تاجر ويطلبون 4 ملايين فدية.. والأمن يحرره بالبدرشين

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4 ملثمين يختطفون نجل تاجر ويطلبون 4 ملايين فدية.. والأمن يحرره بالبدرشين 4 ملثمين يختطفون نجل تاجر ويطلبون 4 ملايين فدية.. والأمن يحرره بالبدرشين
تمكنت أجهزة الأمن من إعادة نجل تاجر خطفه 4 ملثمين، أثناء تواجده بصحبة عمه، وقاموا بالاستيلاء على سيارته، وخطفوا الطفل، وطلبوا فدية مالية 4 ملايين جنيه، مقابل عودته لأسرته.

تلقى اللواء مجدى عبد العال، مدير مباحث الجيزة، إخطارًا من "رمضان.ح"، 37 سنة، تاجر، ومقيم بدائرة المركز، بقيام 4 أشخاص، ثلاثة منهم ملثمون، بتهديده بأسلحة نارية واختطاف نجل شقيقه "مصطفى.ع"، 12 سنة، طالب، والاستيلاء على سيارته، وهاتفه المحمول، ومطالبتهم بمبلغ مالى لإطلاق سراح الطفل وإعادة السيارة واتهامه لكل من "عبد الله.م"، "عمر.م"، المقيمان بدائرة مركز طامية الفيوم، باختطافه بسبب خلافات سابقة بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم بأحد الأكمنة بدائرة المركز، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد ابتزاز أهلية الطفل للتحصل منهم على مبلغ 4 ملايين جنيه بالاشتراك مع كل من "عبد الله.م"، 26 سنة، عاطل، ومقيم دائرة مركز أبو النمرس، والسابق ضبطه فى قضية خطف وسرقة بالإكراه، أثناء تواجده بمستشفى قصر العينى على إثر إصابته برش خرطوش بالفك والرقبة أثناء عبثه بفرد خرطوش، و"خطاب.أ"، 24 سنة، وشهرته "بكار"، والمحكوم عليه فى قضايا خطف وسرقة بالإكراه.

تحرر محضر وأخطر اللواء طارق نصر وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365