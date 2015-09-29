جنايات سوهاج تجدد حبس 8 من الإخوان 45 يوما بتهمة التحريض على العنف

قررت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار محروس محمد على، بتجديد حبس 7 من عناصر الإخوان الإرهابية 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهمين تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف، وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.

وفى دائرة أخرى قررت محكمة جنايات سوهاج، برئاسة المستشار عبد النبى كامل، بتجديد حبس إخوانى 45 يومًا على ذمة التحقيق.

كانت النيابة العامة بإشراف المحامى العام لنيابات سوهاج، قد وجهت للمتهم تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، للإضرار بمؤسسات الدولة، والتخريب والتحريض على العنف وتعطيل أحكام الدستور، بغرض منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وتكدير الأمن العام، والقيام بمظاهرات بدون تصريح.