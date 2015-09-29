معاينة النيابة بحادث كمين البدرشين: وجود فوارغ طلقات وآثار دماء متناثرة

طلبت نيابة البدرشين برئاسة المستشار رامى منصور رئيس النيابة، تحريات الأجهزة الأمنية حول حادث استشهاد مجند وإصابة ضابط شرطة، وذلك فى هجوم مسلح شنه مجهولون على كمين امنى متحرك كان يرصد الحالة الأمنية بطريق " مصر – أسيوط" الزراعى، وتحديداً بقرية المرازيق مركز البدرشين، كما أمرت النيابة بدفن وتشريح جثة المجند "محمود.أ" والذى استشهد فى الحادث.

من جانبها انتهت النيابة العامة من معاينة موقع الحادث، وكشفت المعاينة عن وجود كمية من فوارغ الطلقات وآثار دماء متناثرة، وتم تجميع تلك الآثار بواسطة خبراء المعمل الجنائى لفحصها ومعاينتها وكتابة تقرير مفصل عنها، تمهيداً لإرفاقه بملف القضية، واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للضابط المصاب فى الحادث، والذى يتلقى العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، تمهيداً لسماع أقوالهم حول الواقعة.

وكشفت التحقيقات الأولية أنه أثناء تفقد الكمين الأمنى للحالة الأمنية بطريق "مصر-أسيوط" الزراعى فوجئت القوات بإطلاق مسلحين الأعيرة النارية بكثافة تجاه القوات من داخل الزراعات، وردت القوات على مصدر إطلاق النيران، وأصيب ضابط شرطة واستشهد المجند "محمود.أ" بعد إصابته بطلق نارى.

على جانب آخر تكثف الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من جهودها، لسرعة ضبط مرتكبى الحادث، من خلال تنظيم عمليات تمشيط واسعة لمحيط الحادث وبالأخص منطقة الزراعات والتى استخدمها المسلحون فى إطلاق النيران على الكمين الأمنى.

كان مسلحون مجهولون قد أطلقوا النيران على كمين أمنى متحرك أثناء تفقده الحالة الأمنية بطريق "مصر-أسيوط" الزراعى، ما أدى إلى استشهاد مجند وإصابة ضابط شرطة، وذلك فى الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء بدائرة مركز البدرشين.