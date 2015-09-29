العثور على جثة عجوز مجهولة بطريق كورنيش النيل فى حلوان

تباشر نيابة حلوان التحقيق فى حادث العثور على جثة عجوز مجهولة ملقاة بطريق الكورنيش، وتبين من خلال المعاينة أن المجنى عليه ليس بحوزته أى أوراق تثبت شخصيته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بطريق كورنيش النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وعثر على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره يرتدى ملابسه كاملة، إلا أنه لم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت شخصيته.

تم إخطار اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وجار تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجنى عليه وأخطرت النيابة للتحقيق.