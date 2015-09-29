أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

العثور على جثة عجوز مجهولة بطريق كورنيش النيل فى حلوان

Google+ Print
العثور على جثة عجوز مجهولة بطريق كورنيش النيل فى حلوان العثور على جثة عجوز مجهولة بطريق كورنيش النيل فى حلوان
تباشر نيابة حلوان التحقيق فى حادث العثور على جثة عجوز مجهولة ملقاة بطريق الكورنيش، وتبين من خلال المعاينة أن المجنى عليه ليس بحوزته أى أوراق تثبت شخصيته.

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة حلوان بلاغا بالعثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بطريق كورنيش النيل، فانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة وعثر على جثة شخص فى العقد الخامس من عمره يرتدى ملابسه كاملة، إلا أنه لم يتم العثور بحوزته على أى أوراق تثبت شخصيته.

تم إخطار اللواء خالد عبد العال، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، وجار تكثيف التحريات للتوصل لهوية المجنى عليه وأخطرت النيابة للتحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365