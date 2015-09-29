شاهد بـ"اقتحام قسم حلوان": المتهمون أحرقوا سيارات شرطة ومبنى السجل المدنى

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الاستماع إلى أحد شهود الإثبات وهو نقيب بقسم حلوان سابقًا، بشأن محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام قسم حلوان".

وأفاد الشاهد بأنه كان مكلفًا بتأمين محيط القسم من ناحية شارع عبد الرحمن، حيث قام المتظاهرون باستخدام الأسلحة الآلية والخراطيش بشكلٍ كثيف، بغرض استخدامها فى التعدى على قوات الشرطة، وهو ما أسفر عنه إصابة عدد من القوات، إلى جانب إضرام النيران بعدد من سيارات الشرطة، واحتراق مبنى السجل المدنى.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الإرهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضى بالتوجه إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغاز، ثم أطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.