بالصور .. محافظ السويس يتفقد صيانة محولات الكهرباء بالمدارس الصناعية

قام اللواء العربي السروي، محافظ السويس، يرافقه عبد الحافظ وحيد مدير عام التعليم، بجولة تفقدية لمدرسة الأهرام الصناعية المشتركة بمنطقة البطراوي بحي الجناين، ومدرسة السويس الصناعية الميكانيكية بطريق السويس – الاسماعيلية، لمتابعة سير العمل العملية التعليمية داخل فصول وورش المدارس الصناعية.

وأعطي السروي مهلة أسبوعا لمدير مدرسة الأهرام الصناعية، من أجل انتظام العمل داخل المدرسة ومراجعة قوائم الفصول واستقرار الطلاب والطالبات داخل الاقسام والورش التي تم اختيارها.

واكد السروي على مدير مدرسة السويس الميكانيكية، سرعة نظافة المدرسة وتنسيق مدخل المدرسة، وإصلاح المقاعد المتهالكة فورًا والاستفادة من ورش المدرسة.

وشدد السروي على محمد عزب، مدير التعليم الفني، سرعة التنسيق مع شركة توزيع كهرباء القناة لفرع السويسن لإجراء الصيانة اللازمة لمحولات الكهرباء بمدارس البحرية والأهرام الصناعية والميكانيكية والاسراع في إنشاء سور مدرسة السويس الميكانيكية.