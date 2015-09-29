الشاهد في «اقتحام قسم حلوان»:المتظاهرون أصابوا عدد من قوات الشرطة

واصلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الإستماع إلى أقوال أحمد حسن، النقيب بقسم حلوان سابقًا، بشأن محاكمة 68 متهمًا، في القضية المعروفة اعلاميًا بـ” اقتحام قسم حلوان”.

وأفاد الشاهد بأنه كان مكلفًا بتأمين محيط القسم من ناحية شارع عبد الرحمن، حيث قام المتظاهرون بإستخدام الأسلحة الآلية والخراطيش بشكلٍ كثيف، بغرض استخدامها فى التعدى على قوات الشرطة، وهو ما أسفر عنه إصابة عدد من القوات، إلى جانب إضرام النيران بعدد من سيارات الشرطة، وإحتراق مبنى السجل المدنى.