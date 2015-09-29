نظام غذائى و9 نصائح للحفاظ على صحة كليتك

تتمتع الكليتان بأهمية كبيرة جداً، حيث تساهمان فى تنقية الدم من السموم وضبط الضغط الدموى وتمثيل الأدوية، وتنظيم إنتاج كريات الدم الحمراء.

ومن النصائح الضرورية لتعزيز صحة الكلى وحمايتها من الأمراض: الحد من تناول الأطعمة الغنية بالملح والإكثار من تناول المياه وعدم الإفراط فى تناول المياه أثناء الليل مع ضرورة تحليل البول بشكل دورى منتظم.

وكشف تقرير نشر مؤخراً بموقع "رعاية الصحة" الأمريكى عن مجموعة من الأطعمة الهامة التى تساهم فى تعزيز صحة الكلى وتقوية وظائفها، وهى تشمل:

1. الحبوب وخاصة الشعير.

>2. الفول والفاصوليا البيضاء والسوداء.

>3. تناول الخضراوات مثل البنجر والكرنب الأحمر والبقدونس.

>4. الفواكه وخاصة: التوت الأسود والعليق والفراولة والتوت الأزرق والكرانبرى والبطيخ.

>5. خضراوات وأعشاب البحر بمختلف أنواعها.

>6. البذور: بذور الشيا والسمسم الأسود والأرز البرى.

>7. المكسرات:عين الجمل.

>8. المأكولات البحرية: الكافيار والأخطبوط والمحار والسردين.

>9. الشاى الأخضر والخل.

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