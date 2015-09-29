الداخلية السعودية: استشهاد أحد موظفى إدارة المجاهدين اثر قذائف من اليمن

ذكرت وزارة الداخلية السعودية استشهاد احد منسوبى "إدارة المجاهدين" - تابعة للداخلية - بجازان جنوب المملكة اثر قذائف من داخل الأراضى اليمنية.إعلان - Ads إعلان - Ads
وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اشتباكات متفرقة من حين الى أخر بين القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود ضد المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الأراضى اليمنية أسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.
وقال المتحدث الأمني لوزارة الداخلية إن محافظة الطوال بمنطقة جازان تعرضت مساء امس لقذائف من داخل الأراضي اليمنية نتج عنه استشهاد علي بن فهد أبو محاسن ، أحد منسوبي فرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان.
وتشهد الحدود الجنوبية للمملكة مع اليمن اشتباكات متفرقة من حين الى أخر بين القوات السعودية المشتركة المدافعة عن الحدود ضد المتمردين الحوثيين والموالين للرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من داخل الأراضى اليمنية أسفرت عن استشهاد وإصابة عسكريين سعوديين ومواطنين ومقيمين.
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