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داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير سيارة ملغومة فى بغداد

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داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير سيارة ملغومة فى بغداد داعش تعلن مسؤوليتها عن تفجير سيارة ملغومة فى بغداد
أعلن تنظيم داعش في بيان اليوم الثلاثاء مسؤوليته عن تفجير سيارة ملغومة بوسط بغداد أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وإصابة 11 آخرين امس الاثنين.

وقالت داعش في بيان نشر على الإنترنت "يسر الله لأحد المفارز الأمنية في الولاية ركن سيارة مفخخة قرب تجمع لعناصر ومسؤولين في الحشد الرافضي في شارع السعدون وسط بغداد أدى تفجيرها إلى هلاك وإصابة أكثر من عشرين منهم."
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