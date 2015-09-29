محكمة جنايات الكويت تقرر تحويل جلسة النظر بقضية الخلية الإرهابية لسرية

قررت دائرة الجنايات فى المحكمة الكلية الكويتية برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج اليوم " الثلاثاء " تحويل الجلسة الثانية الخاصة بالنظر فى الدعوى (رقم 55/2015 جنايات أمن دولة) حول الخلية الإرهابية والمتهم بها 26 شخصا إلى سرية.

وكانت المحكمة قد عقدت أولى جلساتها بتاريخ 15 سبتمبر الجارى لمحاكمة المتهمين فى القضية المتهم بها 26 شخصا جميعهم كويتيو الجنسية عدا متهم واحد إيرانى الجنسية.

وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين جميعا حبسا احتياطيا بينهم ثلاثة متهمون هاربون تقرر حبسهم غيابيا.

ووجهت النيابة العامة فى الأول من سبتمبر الجارى إلى عدد من هؤلاء المتهمين تهمة ارتكاب أفعال من شأنها المساس بوحدة وسلامة أراضى دولة الكويت وتهمة السعى والتخابر مع (جمهورية إيران ) ومع جماعة (حزب الله) التى تعمل لمصلحتها للقيام بأعمال عدائية ضد دولة الكويت من خلال جلب وتجميع وحيازة وإحراز مفرقعات ومدافع رشاشة وأسلحة نارية وذخائر وأجهزة تنصت بغير ترخيص وبقصد ارتكاب الجرائم بواسطتها.

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