«بورتو» يصطدم بتشيلسي و«أرسنال» يواجه «أوليمبياكوس» بدوري الأبطال

يحل تشيلسي الإنجليزي ضيفًا ثقيلًا على فريق بورتو البرتغالي، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب الدراجاو في الجولة الثانية من المجموعة السابعة لدوري أبطال أوروبا.

ويبحث البلوز بقيادة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو، الذي يواجه فريقه السابق، عن تحقيق الفوز الثاني له في المجموعة ومواصلة تصدره للمجموعة.

وفي المقابل يسعي بورتو لتحقيق الفوز الأول بالمجموعة بعد تعادله مع ديناموكييف الأوكراني بهدفين في الجولة الأولى.

وفي المجموعة السادسة يستقبل أرسنال الإنجليزي فريق أوليمبياكوس اليوناني على ملعب الإمارات، ويسعى الجانرز لتحقيق الفوز الأول بالمجموعة وتعويض الخسارة أمام دينامو زاغرب بهدفين لهدف في الجولة الأولى.

وفي المجموعة نفسها يلتقي بايرن ميونيخ مع فريق دينامو زاغرب على ملعب اليانز أرينا معقل الفريق البفاري.

ويلتقي فريق ليون الفرنسي مع ضيفه فالنسيا الإسباني في المجموعة الثامنة، التي تشهد أيضًا مواجهة بين زينت سان بيترسبورج الروسي مع جينت البلجيكي.