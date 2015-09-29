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«القومى لحقوق الإنسان» يكرم الأعمال الدرامية المتميزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

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«القومى لحقوق الإنسان» يكرم الأعمال الدرامية المتميزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان «القومى لحقوق الإنسان» يكرم الأعمال الدرامية المتميزة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان

29 سبتمبر 2015 | 12:25 مساءً

أرشيفية

ينظم المجلس القومي لحقوق الإنسان احتفالية لتوزيع جوائز الإنتاج الدرامي المتميز في مجال حقوق الإنسان لعام 2015، وذلك غدًا الأربعاء الموافق 30 سبتمبر 2015 في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بفندق سفير- الدقى.
> وسوف يتم في الإحتفالية تكريم أصحاب الأعمال المتميزة وذلك بعد تقييم المسلسلات الرمضانية لهذا العام بواسطة لجنة متخصصة من النقاد وأعضاء المجلس لدراسة مدى التعبير عن ثقافة واحترام ثوابت حقوق الإنسان .
> وصرح  محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان أن حقوق الإنسان أصبحت هي العامل الذى ينظم العلاقة بين الدولة والمجتمع، وهو ما يستطيع الفن تقديمه وإبرازه من خلال أعمال درامية مميزة.
> ويشارك فى الحفل أصحاب الأعمال الفنية المتميزة خلال شهر رمضان الماضي وعدد من الفنانين و الأعلاميين المهتمين بالأعمال الدرامية التى تعمل على تعزيز حقوق الإنسان وممثليين من النقابات الفنية والقنوات الفضائية ، وإتحاد الإذاعة والتلفزيون، وعدد من الوزارات، ومنظمات المجتمع المدني.

2015-09-29

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