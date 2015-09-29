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تعليم السويس: إنتظام الدراسة فى 290 مدرسة بأحياء المحافظة

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تعليم السويس: إنتظام الدراسة فى 290 مدرسة بأحياء المحافظة تعليم السويس: إنتظام الدراسة فى 290 مدرسة بأحياء المحافظة

ارشيفية

أعلنت مديرية التربية والتعليم، صباح اليوم الثلاثاء، أن 153 ألف طالب وطالبة انتظموا اليوم بشكل أكثر من 95 % فى ثاني أيام العام الدراسى الجديد 2015/2016، بـ 290 مدرسة بكافة احياء المحافظة.

وقم اللواء العربي السروي، محافظ السويس، يرافقه عبد الحافظ وحيد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس، بالمرور على مدرستي الحديثة الإعدادية بنات أومدرسة صلاح الدين الابتدائية.

و أكد السروي فى ختام جولته، إنتظام العملية التعليمية بكل مدارس المحافظة فى اليوم الأول للدراسة، مشددًا على سرعة الانتهاء من تسليم الكتب المدرسية للطلاب متمنيًا التوفيق للجميع.

رافق السروي فى جولته اليوم اللواء عبد العظيم محمد، رئيس حي السويس، وسعيد اللبيدي، رئيس حى عتاقة، وسلمى الشاعر، وكيل مديرية التربية والتعليم، ومصطفى الزغبي، مدير عام التعليم العام، وإبراهيم عبد الله، رئيس مجلس الأمناء.

و قد تابع عبد الحافظ جولته على عدد من المدارس، للتأكد من انتظام سير الدراسة، حيث قام بالمرور على مدارس الأدبية الابتدائية، وصلاح نسيم للتعليم الأساسي والصفا للتعليم الأساسي و فصول الثانوي العام الملحقة بها.

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