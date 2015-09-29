وزير العدل يوجه بإزالة أقفاص المتهمين داخل محاكم الجنح

أصدر المستشار أحمد الزند، وزير العدل، توجيهاته بالإزالة الفورية للأقفاص الحديدية بداخل مُختلف محاكم الجنح على مستوى المحاكم الابتدائية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك اعتبارًا من بعد غد “الخميس”، والموافق أول أكتوبر، والذي يُمثل بداية العام القضائي الجديد.

وجاء قرار “الزند”، بهذا الشأن، تنفيذًا للقرار السابق إصداره من مجلس الوزراء، بإلغاء حجز المتهمين في قضايا الجنح، والمُخالفات في أقفاص حديدية، على أن يتم تحديد مكان مخصص للمتهمين في قاعات المحاكم لجلوسهم أثناء انعقاد المحاكمات بهذا النوع من القضايا، بدلًا من إيداعهم داخل الأقفاص الحديدية.

ويأتي قرار إزالة أقفاص الإتهام الحديدية داخل قاعات محاكم الجنح، حِفاظَا على كرامة المواطنين وأدميتهم، وإعلاء للمبدأ الدستوري والقانوني الراسخ من أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن الأصل في الإنسان براءته.