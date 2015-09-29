أخبار عاجلة

8 الصبح - رأي السفير هاني خلاف فى الضربة الأمريكية للقاعدة الجوية التابعة لجيش بشار فى سوريا -
8 الصبح - "مطبخ سليمان" ... مطبخ متنقل لبيع "الكبدة والسجق" على الطريقة الأسكندرانية -
وزير الرياضة: دوري أبطال العرب سيشهد حضورا جماهيريا بنسبة 75% -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة ... وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
8 الصبح - من داخل سوق سليمان جوهر .. تعرف على أسعار الخضروات والفاكهة اليوم -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. وبداية إرتفاع درجات الحرارة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والأحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. برلمانية تهاجم جامعة الدول العربية: ما فكروش في اللى حصل بسوريا -
«جمارك دمياط» تكشف شروط مزاد السلع الغذائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

استشهاد مجند وإصابة ملازم شرطة برصاص مجهولين بالبدرشين

Google+ Print
استشهاد مجند وإصابة ملازم شرطة برصاص مجهولين بالبدرشين استشهاد مجند وإصابة ملازم شرطة برصاص مجهولين بالبدرشين

أرشيفية

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني أنه أثناء مرور القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق ( – أسيوط ) الزراعي دائرة مركز شرطة البدرشين مساء الإثنين الموافق 28 الجارى .

حيث قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية تجاة القوات من داخل الزراعات ، ما أسفر ذلك عن إستشهاد المجند محمود السيد محمد الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة ، وإصابة الملازم شرف رفاعى محمد عبدالحليم السيد من قوة مركز شرطة البدرشين .

وتم نقل الضابط المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.. هذا وتقوم القوات بتمشيط المنطقة لضبط مرتكبى الوقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط الجناة والسلاح المستخدم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

خبير: الجائزة الكبرى في تقسيم الشرق الأوسط الجديد هي مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم السبت 8 ابريل 2017 في بنك مصر

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"

مساء dmc - ابراهيم سرحان " دور مجلس المدفوعات التنسيق بين الجهات المختلفة والقطاع المصرفي"