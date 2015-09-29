استشهاد مجند وإصابة ملازم شرطة برصاص مجهولين بالبدرشين

صرح مسئول مركز الإعلام الأمني أنه أثناء مرور القول الأمنى المعين لملاحظة الحالة الأمنية بطريق ( مصر – أسيوط ) الزراعي دائرة مركز شرطة البدرشين مساء الإثنين الموافق 28 الجارى .

حيث قام مجهولون بإطلاق الأعيرة النارية تجاة القوات من داخل الزراعات ، ما أسفر ذلك عن إستشهاد المجند محمود السيد محمد الأمين من قوة إدارة قوات الأمن بالجيزة ، وإصابة الملازم شرف رفاعى محمد عبدالحليم السيد من قوة مركز شرطة البدرشين .

وتم نقل الضابط المصاب للمستشفى لتلقى العلاج.. هذا وتقوم القوات بتمشيط المنطقة لضبط مرتكبى الوقعة.

وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لتحديد وضبط الجناة والسلاح المستخدم، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.