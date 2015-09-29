بدء جلسة محاكمة 68 متهمًا في قضية«اقتحام قسم حلوان»

بدأت منذ قليل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسة محاكمة 68 متهمًا، فى القضية المعروفة اعلاميًا بـ” اقتحام قسم شرطة حلوان” ، والتى وقعت عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وأسندت النيابة الى المتهمين عدة تهم منها ارتكابهم لجرائم الارهاب والتجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المبانى العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الاسلحة الالية النارية والبيضاء والذخائر وإتلاف سيارات الشرطة والمواطنين .

وكشفت التحقيقات أن المتهمين قاموا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي بالتوجه الى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك المشتعلة وأسطوانات الغار، ثم اطلقوا وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين المتواجدين فى القسم، فقتلوا المجنى عليهم عمدًا مع سبق الإصرار وأصابوا 19 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحدثوا بهم عاهات مستديمة، وأحرقوا مبنى القسم بالكامل و20 سيارة شرطة و3 سيارات خاصة.