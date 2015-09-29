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«الأهلي»: نتقبل أي اشتراطات يضعها الأمن لحضور الجمهور لمباراة «أورلاندو»

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«الأهلي»: نتقبل أي اشتراطات يضعها الأمن لحضور الجمهور لمباراة «أورلاندو» «الأهلي»: نتقبل أي اشتراطات يضعها الأمن لحضور الجمهور لمباراة «أورلاندو»

قال محمود علام، مدير عام النادي الأهلي، إن النادي يجهز خطابًا جديدًا للأمن، للسماح بحضور الجماهير مباراة الفريق المقبلة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، الأحد المقبل، وذلك في إياب نصف نهائي الكونفدرالية.

وأوضح علام في تصريحات إذاعية بأن الأهلي تلقى خطابًا برفض حضور الجماهير ولكن الأهلي بدأ في تجهيز خطاب جديد لمدير الأمن العام لمناشدته من أجل السماح بحضور الجمهور.

وأشار مدير عام الأهلي، إلى أن النادي يتقبل أي اشتراطات يضعها الأمن من أجل حضور الجمهور دون أي مشاكل.

واختتم محمود علام حديثه، مؤكداً بأنه ينتظر رد الجهات الأمنية خلال 24 ساعة حتى يتم الانتهاء من كافة التفاصيل في حال الموافقة على حضور الجمهور.

 

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