الرى: إزالة 5 آلاف و973 حالة تعد على النيل.. وتواصل الحملة بالمحافظات

أعلنت وزارة الموارد المائية والرى اليوم الثلاثاء إزالة 5973 حالة تعد على نهر النيل من إجمالى نحو 50 ألفا و399 حالة تستهدفها الحملة القومية لإنقاذ النيل منذ إطلاقها فى 5 يناير الماضى.

وذكرت الوزارة، فى بيان "عداد إنقاذ النيل"، أن قطاع حماية النيل قام اليوم بإزالة عدد 15 حالة تعد على نهر النيل بمحافظتى (القاهرة – الغربية).

وقال الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، فى تصريح له، إن "فرق التفتيش بجميع المحافظات تواصل عمليات كشف وضبط المخالفات وإننا ماضون بكل حزم فى تنفيذ خطة الدولة لإزالة جميع التعديات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية، مهما بلغت التضحيات".

وأضاف الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى أن "حملة إزالة التعديات تشمل جميع المناطق والمحافظات على نهر النيل والقنوات والمجارى المائية من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، كما تشمل جميع الحالات الكبيرة والصغيرة دون استثناء لأى أحد كان"، داعيا جميع المخالفين والمتعدين إلى تغليب مصلحة الوطن والمبادرة بإزالة التعديات بأنفسهم بدلا من الوقوع تحت طائلة القانون.

وأشار الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى إلى أنه "تم تخصيص خط ساخن 15116 لتلقى شكاوى التعدى على مجرى النيل، وسيتم تغليظ العقوبة على المتعدين على النهر، كما تقرر مراجعة جميع تراخيص المؤسسات والمنشآت الجديدة الواقعة على النهر للتأكد من مطابقتها للاشتراطات التى وضعتها الوزارة لاستمرار الترخيص، كما يجرى إزالة جميع الأقفاص السمكية المخالفة بالتنسيق مع الجهات المعنية.

وكشف عن إزالة أكثر من 18 ألف حالة تعدٍ على الترع والمصارف، مشيرا إلى أن الوزارة تقوم بعمل تحسين نوعى للمياه تبدأ من أسوان جنوبا.

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